Италия

"Джаллоросси" заплатили за испанца 4 млн евро.

Испанец Гонсало Вильяр стал игроком Ромы. Об этом заявляет официальный сайт римлян.

"Волки" приобрели опорного полузащитника у Эльче за 4 млн евро. Контракт подписан сроком на пять лет.

21-летний игрок должен будет заменить травмированного Амаду Диавара.

21-летний испанец выступал за Эльче В (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Валенсию В (32, 2) и первую команду Эльче (38, 2).

"Я пришел в большой клуб и я очень счастлив. Для меня это большой вызов, я не могу дождаться, чтобы продемонстрировать свои качества", — заявил новоиспеченный римлян после подписания контракта.

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