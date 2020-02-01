Италия

Уругвайский хавбек продолжит карьеру в Серии А.

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро перешел в Кальяри, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Уругвайский хавбек подписал контракт с "красно-синими" до июня 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 2 миллионов евро.

Перейро выступал в составе ПСВ с 2015 года, перейдя из Насьоналя. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке нидерландского клуба, отличившись двумя голами.

В активе хавбека имеется 10 матчей и 4 гола в составе сборной Уругвая.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.