Уругвайский хавбек продолжит карьеру в Серии А.
Гастон Перейро, Getty Images
01 февраля 2020, 07:19
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро перешел в Кальяри, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Уругвайский хавбек подписал контракт с "красно-синими" до июня 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 2 миллионов евро.
Перейро выступал в составе ПСВ с 2015 года, перейдя из Насьоналя. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке нидерландского клуба, отличившись двумя голами.
В активе хавбека имеется 10 матчей и 4 гола в составе сборной Уругвая.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.