Лацио уничтожил СПАЛ и обогнал Интер в таблице

Нападающий "орлят" Чиро Иммобиле увеличил число забитых голов и продолжает возглавлять бомбардирскую гонку.
Чиро Иммобиле, getty images
02 февраля 2020, 18:14
В рамках 22-го тура итальянской Серии А Лацио дома уверенно бил СПАЛ. По дублю отметились Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо. Иммобиле также оформил ассист.
Лацио опередил Интер и вышел на вторую строчку турнирной таблицы. СПАЛ продолжает занимать 20-е место. Чиро Иммобиле улучшил свои показатели и продолжает возглавлять гонку бомбардиров, опережая Криштиану Роналду уже на шесть голов.
Лацио - СПАЛ 5:1
Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 — Миссироли, 65.
Лацио: Стракоша — Бастос, Ачерби, Раду (Вавро, 72) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто, Лулич (Хони, 61) — Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле.
СПАЛ: Бериша — Томович, Фелипе (Зуканович, 67), Бонифаци — Стрефецца, Дабо (Мурджа, 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори, 75), Реца — Ди Франческо, Флокаари.
Предупреждения: Милинкович-Савич — Ди Франческо, Миссироли.
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