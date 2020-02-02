Аталанта не сумела одолеть Дженоа в результативном матче

Италия

Завершился поединок 22-го тура чемпионата Италии между Аталантой и Дженоа.

В очередном туре Серии А между собой встречались Аталанта и Дженоа.

Поединок завершился ничьей, а украинский полузащитник Руслан Малиновский появился на поле лишь на 63-й минуте игры.

Аталанта – Дженоа 2:2

Голы: Толой, 12, Иличич, 35 – Кришито, 19 (с пенальти), Санабрия

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимсити – Хатебур, де Роон, Пашалич (Фрелер, 54), Госенс – Иличич (Муриэль, 76), Сапата (Малиновский, 63), Гомес

Дженоа: Перин – Бираски, Ромеро, Мазьелло – Гильоне (Голданига, 90+2), Берами, Шене, Стураро, Кришито – Пинамонти (Дестро, 86), Санабрия (Кассата, 83)

Предупреждения: Палашич, де Роон – Берами, Ромеро, Кассата, Перин, Кришито

Удален: Берами, 83.