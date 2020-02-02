Италия

Подопечные Антонио Конте сумели прервать свою неудачную серию из трех кряду ничейных результатов в чемпионате (2:0).

Туринский Ювентус и римский Лацио сделали свои ходы вверх по турнирной таблице в рамках двадцать второго тура итальянской Серии А. При этом, "орлы" сумели отбросить миланский Интер, который перед началом собственного выездного противостояния с фриульским Удинезе опережал из на два очка, на третью строчку. Более того, подопечные Симоне Индзаги располагают еще одной игрой в запасе, что ставит не только "змей", но и "зебр" в некомфортное положение.

Так или иначе, но не на чемпионскую гонку следовало смотреть миланскому Интеру в этом противостоянии. Коллектив Антонио Конте уже и сам забыл, когда побеждал последний раз в национальном первенстве. Начав календарный год с уверенной победы над Наполи, Интер находился на грани провала в последующих встречах, сумев за три игры набрать всего лишь три очка, что и обусловило сформировавшийся разрыв с действующим чемпионом.

Набрать жизненно важные баллы "нерадзурри" было предложено в игре против расположившегося в нижней части турнирной таблицы Удинезе. Команда Лука Готти еще не дошла до критической ситуации, однако имела все предпосылки вновь погрузиться в глубокий кризис, провалив концовку января тремя кряду поражениями в рамках чемпионата и Кубка.

Подопечные Антонио Конте вновь рисковали прогуляться по уже знакомым по ходу этого сезона граблям, не сумев довести до логического завершения стартовый натиск. И ведь играл с огнем Интер, когда губил неплохие моменты у чужих ворот в первом тайме, по всей видимости запамятовав, что их стартовый состав насчитывал сразу трех зимних новичков, а ворота был вынужден защищать далеко не Самир Ханданович.

Молодому Эспосито можно было простить первую неудачную попытку завершить атаку своей команды ударом из-за пределов штрафной, но великолепный момент в начале второй половины поединка, когда форвард на добивании не нашел ничего лучше, чем отправить мяч прямиком в лежащего на газоне голкипера, окончательно перечеркнул его дальнейшую судьбу в поединке.

Не показывал пример партнерам, до определенной поры, и Ромелу Лукаку. Бельгиец взялся за дело лишь после выхода на поле Алексиса Санчеса. Однако чилиец не принимал участия в первой голевой атаке миланского клуба. Барелле удалось протолкнуть мяч для Лукаку на правый фланг чужой штрафной, где форвард ничуть не смутился находящегося неподалеку Нуйтинка и точно пробил низом под опорную ногу голкиперу.

А вот во втором голе гостей Санчес принял уже непосредственное участие. Именно его активные действия помешали Бетао совершить вынос мяча подальше от своей штрафной, а после удачного отскока в направлении ворот Удинезе, Алексиса мог остановить только голкипер. Отчасти, Муссо справился с этой задачей, но вряд ли это стоила фола внутри штрафной, который тут же привел к назначению пенальти. Лукаку повторил двойной успех Криштиану Роналду пробитием в левый нижний угол, чем серьезно укрепил амбиции своей команды в этой встрече.

Однако нельзя было сказать, что Интер обошелся без везения. Удинезе старался на характере вытащить мертвую игру, но усилий Лазаньи и Фофана явно не хватало для успешного исполнения в завершающей стадии атак. Сбился прицел при исполнении дальних ударов и у Де Поля. В целом, фриульцы смотрелись как потенциально опасный соперник для "змей" в этой встрече, но повальной не реализацией моментов в конце встрече задушили себя своими же руками.

В следующем туре фриульский Удинезе сыграет в гостях у Брешии, а миланскому Интеру предстоит провести условно домашнее дерби города против Милана.

Удинезе — Интер 0:2

Голы: Лукаку, 64, 71 (пен.)



Удинезе: Муссо — Бекао, Де Майо, Нуйтинк (Яяло, 73) — Ларсен, Фофана (Теодорчик, 83), Мандрагора, Де Поль, Сема (Зегелаар, 72) — Окака, Лазанья.



Интер: Паделли — Шкриниар, де Врей, Бастони — Мозес (Д'Амброзио, 83), Весино, Барелла, Эриксен (Брозович, 58), Янг — Лукаку, Эспосито (Санчес, 59).



Предупреждения: Ларсен, Лазанья — Барелла, Бастони.