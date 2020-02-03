Италия

Завершился поединок 22-го тура чемпионата Италии.

В матче 22-го тура Серии А Наполи в тяжелом поединке сумел одержать победу над Сампдорией, забив решающий гол под занавес встречи.

К слову, неаполитанцы умудрились упустить преимущество в два гола по ходу встречи, но дебютный гол Демме и результативный удар Мертенса принесли три очка "партенопеи".

Сампдория — Наполи 2:4

Голы: Куальярелла, 26, Габбьядини, 73 (с пенальти) — Милик, 3, Элмас, 16, Демме, 83, Мертенс, 90+8

Сампдория: Аудеро — Торсби, Тонелли, Колли, Оджелло — Экдаль, Линетты, Янтко (Виера, 79), Рамирес (Марони, 68) — Габбьядини, Куальярелла (Бонацолла, 75)

Наполи: Мерет — Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Хисай — Зелински, Лоботка (Демме, 61), Элмас (Политано, 79) — Инсинье, Милик, Кальехон (Мертенс, 72)

Предупреждения: Янтко, Экдаль, Рамирес, Линетты — Элмас, Демме, Политано