Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Серии А.

В матче 22-го тура Серии А Наполи одержал выездную победу над Сампдорией со счетом 4:2. Успех "адзурри" принесли голы Милика, Элмаса, Демме и Мертенса, а у генуэзского клуба отличились Куальярелла и Габбьядини.



Сампдория — Наполи 2:4

Голы: Куальярелла, 26, Габбьядини, 73 (с пенальти) — Милик, 3, Элмас, 16, Демме, 83, Мертенс, 90+8.

Сампдория: Аудеро — Торсби, Тонелли, Колли, Оджелло — Экдаль, Линетты, Янтко (Виера, 79), Рамирес (Марони, 68) — Габбьядини, Куальярелла (Бонацолла, 75).

Наполи: Мерет — Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Хисай — Зелински, Лоботка (Демме, 61), Элмас (Политано, 79) — Инсинье, Милик, Кальехон (Мертенс, 72).

Предупреждения: Янтко, Экдаль, Рамирес, Линетты — Элмас, Демме, Политано.

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