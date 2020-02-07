Италия

Со следующей недели вингер Фиорентины Франк Рибери начнет набирать форму.

В понедельник, 10 февраля, Франк Рибери начнет тренировки — сообщил официальный сайт Фиорентины.

Француз получил травму лодыжки в матче против Лечче в конце ноября, а 14 декабря ему была сделана операция в Германии.

36-летний вингер перебрался в Фиорентину (9 матчей во всех турнирах, 2 гола) летом 2019 года из Баварии (425, 124), а ранее выступал за Булонь (29, 6), Але (19, 1), Брест (37, 4), Мец (22, 2), Галатасарай (17, 1), Марсель (90, 18) и национальную сборную Франции (81, 16).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.