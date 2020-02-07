Италия

Экс-игрок Аталанты Мусса Барроу двумя голами и ассистом принес Болонье победу над римлянами, а заодно помог бывшей команде.

Болонья сумела шокировать Стадио Олимпико уже на 16-й минуте – Риккардо Орсолини забил после паса Барроу. Через шесть минут счет стал равным благодаря автоголу Денсвилла, однако на 26-й Стефано исправился, отдав результативную передачу на Барроу.

В дебюте второго тайма Барроу забил после ассиста Сванберга. Рома ответила голом Генриха Мхитаряна на 72-й минуте, но на большее римлян не хватило – 2:3.

Рома – Болонья 2:3

Голы: Денсвилл, 22 (в свои ворота), Мхитарян, 72 – Орсолини, 16, Барроу, 26, 51.

Рома: Пау Лопес – Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Верету (Калинич, 79) – Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти – Джеко.

Болонья: Скорупски – Томиясу, Бани, Данило, Денсвилл – Схоутен, Сванберг (Домингес, 73) – Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86) – Паласио.

Предупреждения: Сантон, Бруно Перес – Сванберг, Схоутен, Бани, Скорупски.

Удаление: Кристанте, 80.