Италия

Подопечные Маурицио Сарри проиграли, ведя по ходу матча.

Ювентус в рамках 23-го тура отправился в гости к Вероне, которая, конечно же, не собиралась отпускать чемпиона без боя. С первых минут хозяева показали, что готовы бороться за каждый мяч и не собираются закрываться в обороне. Верона очень здорово действовала при обороне и уверенно шла вперед, не давая Ювентусу почти никакой свободы в атаке.

Первый момент возник спустя немного более десяти минут игры — Фараони пробил с острого угла, а Щесны с трудом перевел мяч над перекладиной. Ближе к двадцатой минуте поляк и вовсе не торопился вводить мяч в игру, давая передышку своим партнерам, а это о чем-то да говорит. Хозяева не берегли силы и поддерживали приличный темп игры.

Тем не менее, туринцы создали опасный момент, когда Дуглас Коста протащил мяч к чужой штрафной и плотным ударом послал его в перекладину. В другом моменте Гюнтер выиграл борьбу на "втором этаже" и нанес удар головой — Щесны сыграл неуверенно и упустил мяч в сетку, но гол бы отменен из-за положения "вне игры".

Конец первого тайма мог завершиться взятием ворот Вероны — Роналду пробивал головой после резанной передачи Косты, но мяч разминулся со створом ворот. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, а начало второй половины прошло под огромное количество единоборств. Никто не собирался уступать, как и в первом тайме.

Несмотря на отличную игру от хозяев, Роналду сделал свое дело. Нападающий обыгрался с партнером, но не смог умчаться от противника, однако далее португалец качнул оппонента и пробил точно в дальний угол. 0:1. Казалось, что Ювентус доведет поединок до логического завершения, но не тут-то было! Хозяева смогли показать характер.

Сперва, Фабио Борини подкараулил неудачную обработку мяча противника и послал игровой снаряд точно в дальний угол ворот. Думаете на этом все? А вот и нет! За пять минут до конца основного времени Верона заработала пенальти, который реализовал Паццини, шокировав туринцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу хозяев.

Верона — Ювентус 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 85 (с пенальти) — Роналду, 65

Верона: Сильвестри — Гюнтер, Кумбулла, Ррахмани, Фараони — Пессина, Велозу (Верре, 58), Амрабат — Борини, Дзакканьи(Паццини, 69), Лазович (Димарко, 79)

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Бентанкур (Де Шильо, 82) — Коста (Рэмси, 72), Игуаин (Дибала, 59), Роналду

Предупреждения: Лазович, Пессинья — Алекс Сандро, Дибала, Бонуччи