Италия

Бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло прокомментировал выступления Сандро Тонали.

Андреа Пирло похвалил 19-летнего полузащитника Брешии, назвав его лучшим хавбеком в лиге.

"Тонали не мой наследник, у нас разный стиль игры. У него есть все, чтобы стать чемпионом".

"Сандро больше для линии полузащиты, состоящей из двух футболистов. Он мог бы уже сейчас выступать в отличной команде".

"Тонали – лучший полузащитник Серии А", — приводит слова Андреа Пирло Goal.com.

В текущем сезоне в 22 матчах Серии А Тонали отличился одним голом и пятью результативными передачами.

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