Италия

"Бело-голубые" надеются, что другой тренер спасет их от вылета.

Леонардо Семпличи больше не является главным тренером СПАЛа, сообщил официальный сайт клуба. Вместе с Семпличи клуб покидают его помощники Андреа Консуми, Юри Фабрици, Алессио Рубичини и Россано Кассони.

Клуб поблагодарил Семпличи за его работу – в частности за то, что он помог СПАЛу вернуться в Серию А впервые за 49 лет.

52-летний Семпличи работал со СПАЛом с декабря 2014 года, когда команда играла еще в Серии С. Последних три сезона феррарцы проводят в элитном дивизионе.

Однако в нынешней кампании СПАЛ набрал только 15 очков в 23 турах и идет последним в турнирной таблице. Отставание от спасительной зоны составляет семь очков.

Ожидается, что новым тренером СПАЛа станет бывший наставник сборной Италии U-21 Джиджи Ди Бьяджо.

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