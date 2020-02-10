"Император Рима" решил попробовать себя в селекции.
Франческо Тотти, getty images
10 февраля 2020, 22:00
Легендарный нападающий Ромы и сборной Италии Франческо Тотти после завершения футбольной карьеры решил заняться скаутской деятельностью.
Итальянец основал два агенства в Риме, которые будут заниматься поиском талантов, представлением их услуг, а также консультированием клубов и самих игроков.
"С большой гордостью я объявляю, что основал в Риме два агентства консультаций и помощи для клубов и игроков. Они называются CT10 и IT Scouting", — написал Тотти в своем Twitter.
Напомним, Франческо Тотти, повесив бутсы на гвоздь, работал директором в Роме, однако он покинул этот пост спустя два года после того, как клуб возглавил Паулу Фонсека.
После своей отставки, Тотти резко высказывался об атмосфере в команде, критикуя назначение португальского специалиста и само руководство.