Болонья оценивает Орсолини в 70 млн евро

Италия

Игрока пытается вернуть Ювентус.

Правый вингер Болоньи Риккардо Орсолини заинтересовал Ювентус, в чьей структуре футболист пребывал с 2017-го по 2019-й.

Находясь на контракте в "старой синьоре", Орсолини не сыграл ни единого матча за первую команду и на протяжении двух лет "катался" по арендам в Асколи, Аталанту и Болонью.

В январе 2018-го Орсолини на правах аренды присоединился к Болонье, а летом 2019-го "россоблю" выкупили игрока за 15 млн евро, воспользовавшись опцией выкупа.

В некоторых итальянских СМИ появилась информация, мол, в контракте Орсолини был прописан пункт обратного выкупа Ювентусом за 25 млн евро. Однако, технический директор Болоньи Вальтер Сабатини опроверг это.

"Это никогда и нигде не было записано. Орсолини стоит 70 млн евро", — приводит слова функционера Football Italia со ссылкой на ETV.

В текущем сезоне Орсолини отыграл 25 матчей за Болонью, отметившись 8 голами и 5 ассистами.