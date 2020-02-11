Италия

Президент "старой синьоры" провел встречу с наставником.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри заручился поддержкой со стороны руководства клуба. Об этом сообщает Tuttosport.

Президент Ювентуса Андреа Аньелли провел встречу со специалистом, где стороны обсудили последние результаты команды и готовность команды к финальной части сезона.

Аньелли выразил полное доверие главному тренеру, тем самым развеяв мифы о возможном возможном кризисе внутри команды. Президент требует от наставника максимальных результатов на всех фронтах.

На данный момент Ювентус делит первую строчку Серии А с Интером, имея по 54 очка. В полуфинале Кубка Италии "бьянконери" встретятся с Миланом, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют против Лиона.

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