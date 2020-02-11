Италия

Польский голкипер связал себя с клубом до 2024 года.

Ювентус объявил о продлении контракта с вратарем Войцехом Щесны до 2024 года. Официальный сайт клуба делает ремарку, что это "заслуженное продление, потому что Войцех – отличный голкипер".

Щесны перешел в Ювентус летом 2017 года из Арсенала, а заявил о себе в Италии сезоном ранее, выступая за Рому на правах аренды.

На данный момент на счету Войцеха 84 матча за Ювентус, с которым он выиграл два чемпионства, Кубок и Суперкубок Италии.

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