Италия

Фабиан Руис принес неаполитанцам хороший задел перед домашней встречей.

Наполи отправился в гости к Интеру в рамках матча 1/2 финала Кубка Италии. Подопечные Антонио Конте пребывали в отличном настроении после сумасшедшей победы над Миланом, но и, очевидно, отдали в том поединке крайне много сил. Дженнаро Гаттузо, кстати, оставил на скамье запасных Калиду Кулибали, Аллана, Аркадиуша Милика и Лоренцо Инсинье.

С первых минут Интер завладел мячом и пытался найти брешь в обороне соперника. Одна из атак завершилась неплохой подачей Мозеса, но никто из партнеров до мяча добраться не смог. Отдельно в дебюте встречи нужно отметить Бареллу — полузащитник роскошно обращался с мячом и постоянно был в нужном месте.

На исходе трети тайма Лаутаро Мартинес пробивал из чужой штрафной площади, но мяч полетел выше цели. Наверное, аргентинец нанес удар больше плечом, чем головой. К концу первой половины игры было заметно, что команды абсолютно не собираются взвинчивать темп, продолжая вести "шахматную партию".

Уже в компенсированное время Кальехон под углом вышел на "свидание" с Паделли, но не смог переиграть голкипера в ближнем бою. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло. Начало тайма увенчалось для Интера моментом, когда Лукаку пробивал головой после навесной передачи, но Оспина легко справился.

Несмотря на шанс хозяев, счет открыли неаполитанцы. Фабиан Руис ударом из-за пределов штрафной поразил угол ворот Паделли в завершающий стадии контратаки. Подопечные Конте сразу же существенно добавили активности, но взломать массированные построения Наполи было довольно сложно — здорово оборонялись гости.

Можно сказать, что до финального свистка у Интера не было практически ничего. Момент с проходом Мартинеса по краю штрафной закончился заблокированным ударом Лукаку, а падение Д`Амброзио в штрафной площади осталось без отклика арбитра. Лишь в компенсированное время все тот же Д`Амброзио пробивал с нескольких метров, но Оспина спас. Финальный свисток зафиксировал победу Наполи, которая послужит хорошим гандикапом перед ответной встречей.

Интер — Наполи 0:1

Гол: Руис, 58

Интер: Паделли — де Врей, Шкриниар (Д`Амброзио, 46), Бастони — Мозес (Санчес, 74), Сенси (Эриксен, 66), Брозович, Барелла, Бираги — Лукаку, Мартинес

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Мариу Руи — Руис, Демме, Эльмас — Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73), Зьелински (Аллан, 83)

Предупреждения: Шкриниар — Манолас, Руи, Оспина