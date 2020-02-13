Италия

Подопечные Стефано Пиоли завершали встречу в меньшинстве, получив в итоге пенальти в свои ворота на последней минуте основного времени (1:1).

Полуфинальная стадия Кубка Италии осторожно вклинилась между очередных двух туров Серии А, позволив середине отчетной недели не оказаться лишенной напряженных встреч. Наполи сделал большой шаг в матче против миланского Интера, обыграв "змей" на выезде с минимальным счетом (1:0) в предыдущий игровой день. Теперь же, в самом сердце европейской столицы моды необходимо было определить промежуточного лидера в еще одном, не менее захватывающем противостоянии — в гости к Милану приехал туринский Ювентус.

В прошлом сезоне "бьянконери" оказались не у дел на болезненно ранней для столь титулованного клуба стадии. Аталанта из Бергамо выкинула "зебр" из четвертьфинала данного состязания, победив с сокрушительным счетом 3:0. Стало быть, Ювентусу необходимо было изо всех сил стараться реабилитироваться при новой попытке. Перешагнуть через 1/4-ю финала туринцам позволили успехи в играх против Удинезе (4:0) и Ромы (3:1).

Милан тоже начинал со стадии 1/8 финала, и пока "россонери" испытывали трудности в чемпионате, им удавалось продвигаться в розыгрыше Кубка. К матчу против Ювентуса "Дьяволов" привели победы над СПАЛом (3:0) и Торино (4:2). Судя по последнему сопернику, опыт победы в игре против команды из Турина у коллектива Стефано Пиоли уже был, но хватило бы его на двухматчевое противостояние?

Просто не имел морального права сыграть плохо Милан в поединке, на котором присутствовало 72738 болельщиков. И не стали "россонери" выжидать какие-либо паузы для создания проблем обороне соперников. Благо, активности Ибрагимовича и Ребича на стартовых минутах оказалось достаточно для преодоления не успевшей включиться линии защиты Юве. Вот только с завершением атак в хорвата и шведа возникли небольшие трудности, справиться с которыми удалось лишь во втором тайме. Тем временем, "ветерана" Буффона напрягали дальними ударами различной сложности исполнения, пока Бонуччи и де Лигт не давали заскучать опорной зоне периодически возникавшими неточными передачами.

Включиться в игру Ювентусу удалось лишь под занавес первого тайма, да и не скажешь, что удар Кудрадо от правого угла чужой штрафной заставил Доннарумму хоть сколько-нибудь понервничать. А вот визави по позиции и тезке голкипера Милана пришлось еще немного поработать на линии, отражая попытки настырного Ребича отметиться голом. И все же, Анте удержать окончательно так не удалось. Роналду не стал лезть в борьбу за мяч в центре поля, после чего Кастильехо мягко подавал с правого фланга без должного сопротивления, а хорватский форвард пробивал из-под Де Шильо. Хотя крайний защитник больше изображал борьбу.

Не имели права "зебры" уступать в выездной встрече, держа в голове необходимость играть против французского Лиона в перерыве на матчи Кубка и чемпионата. Пришлось команде Сарри идти вперед, для чего и была направлена замена Де Шильо на Игуаина. Хотя игру все равно спас Криштиану Роналду. Португалец на последней минуте основного времени эффектным ударом боковыми ножницами отправил мяч в руку стоявшего спиной к эпизоду Калабрии. Решение было за арбитром. Паоло Валери указал на "точку", а Криштиану мощным ударом по центру ворот свел матч к ничьей.

Добавить стоит еще один важный факт. В наиболее неподходящий момент Тео Эрнандес подвел свою команду. Фланговый защитник не особо стеснялся идти на стык по ходу поединка, хотя первое свое предупреждение получил больше за разговоры с арбитром. Зато, со второй желтой карточкой вопросов не возникло — грубый фол против Дибалы. Милан доигрывал в меньшинстве отчетную встречу, так еще и потерял Кастильехо и Ибрагимовича на вторую встречу между этими командами из-за перебора предупреждений.

Ответный поединок между данными командами пройдет на поле стадиона "Альянц Стэдиум" в Турине 4-го марта 2020-го года.

Милан — Ювентус 1:1

Голы: Ребич, 61 — Роналду, 90+1 (пен.).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессье, Беннасер, Ребич (Лаксальт, 74) — Чалханоглу (Пакета, 86) — Ибрагимович.



Ювентус: Буффон — Де Шильо (Игуаин, 70), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди (Рабио, 73) — Куадрадо, Дибала, Роналду.



Предупреждения: Ибрагимович, Эрнандес, Кессье, Кастильехо, Калабрия — Рэмси.