Италия

При этом главные тренер туринцев признал, что команда остановилась в развитии в последние три недели.

Ювентус на последних минутах вырвал ничью с Миланом (1:1) в полуфинале Кубка Италии благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.

"Мы были лучше в плане пасов и игры при выходе из обороны (по сравнению с предыдущим матчем — прим.), но нам чего-то не хватало в финальной трети. Это процесс, и мы продолжаем работу", — цитирует тренера Ювентуса Маурицио Сарри Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

"Мы пропускаем некоторые голы, которых можно избежать. Например, в этом матче подача была довольно медленная. Я считаю, от нее было легко защититься. Мы играли после плохого матча с Вероной (1:2), но добыли положительный результат, особенно с учетом того, что это первый матч".

"Волнует ли меня нынешняя форма Ювентуса? Нет, единственные настоящие заботы в жизни – это здоровье. Это нормально, что мы проходим через такую фазу, команда не может быть все время на подъеме. Это спорт, который очень сильно зависит от физического и психологического состояния многих игроков".

"Наш рост немного застопорился в последние три недели, мы пропускаем голы, которых можно избежать. Но при этом у нас только на два мяча больше пропущено, чем у лучшей обороны Серии А. Так что это не такая уж большая проблема".

В следующем матче Ювентус сыграет с Брешией 16 февраля в рамках чемпионата Италии.