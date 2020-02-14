Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Милан принимал Ювентус на своем поле в рамках первого поединка 1/2 финала Кубка Италии.

Открыть счет команды смогли лишь на исходе часа игры — Анте Ребич нанес точный удар. Все шло к минимальной победе команды Пьоли, но Роналду забил с пенальти уже в компенсированное время, существенно изменив расклады перед ответной встречей.

Обзор матча:

Милан — Ювентус 1:1

Голы: Ребич, 61 — Роналду, 90+1 (пен.).



Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессье, Беннасер, Ребич (Лаксальт, 74) — Чалханоглу (Пакета, 86) — Ибрагимович.



Ювентус: Буффон — Де Шильо (Игуаин, 70), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди (Рабио, 73) — Куадрадо, Дибала, Роналду.



Предупреждения: Ибрагимович, Эрнандес, Кессье, Кастильехо, Калабрия — Рэмси.

На 71-й минуте был удален Тео Эрнандес (Милан) (повторное предупреждение).