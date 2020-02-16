Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на встречу чемпионата Италии.

Лацио в центральном матче 24 тура Серии А примет на своем поле Интер, который идет на первом на месте.

Небольшое преимущество в данном поединке букмекеры отдают Лацио. Так, Parimatch предлагает на победу "орлов" показатель 2,41. Коэффициент на победу Интера составляет 2,95, на ничью – 3,55.

Букмекерская контора bet365 выставила следующие коэффициенты на этот поединок: победа Лацио – 2,37, победа команды Антонио Конте – 2,87, ничья – 3,50.

Аналитики из William Hill принимают ставки на победу римлян с показателем 2,37. Коэффициент на победу гостей составляет 2,87, на ничью – 3,4.

Матч Лацио — Интер начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.