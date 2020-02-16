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Лацио — Интер 2:1
Голы: Иммобиле, 50 (пен.), Милинкович-Савич, 69— Янг, 44

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 80), Луис Альберто, Хони (Лаццари, 63) — Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).

Интер: Паделли — Годин (Санчес, 86), де Врей, Шкриниар — Кандрева (Мозес, 77), Весино, Брозович (Эриксен, 77), Барелла, Янг — Р. Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Лейва, Фелипе, Лаццари — де Врей, Годин