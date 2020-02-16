Центральный матч 24-го тура итальянской Серии А ознаменовался волевой победой "орлов" над прямым конкурентом в борьбе за чемпионский титул (2:1).
Лацио — Интер, Getty Images
16 февраля 2020, 23:44
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Лацио — Интер 2:1
Голы: Иммобиле, 50 (пен.), Милинкович-Савич, 69— Янг, 44
Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду — Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 80), Луис Альберто, Хони (Лаццари, 63) — Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).
Интер: Паделли — Годин (Санчес, 86), де Врей, Шкриниар — Кандрева (Мозес, 77), Весино, Брозович (Эриксен, 77), Барелла, Янг — Р. Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Лейва, Фелипе, Лаццари — де Врей, Годин