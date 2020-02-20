Италия

Римляне посчитали, что нападающий не стоит таких денег.

Эрлинг Холанд минувшим зимним трансферным окном перебрался в Боруссию Д, но его карьера могла быть иной.

Два гола назад Роме предлагали приобрести норвежского нападающего за четыре миллиона евро, но римляне отказались, сообщает Football Italia.

В этом сезоне Холанд провел 29 поединков, в которых отметился 39 голами и 8 результативными передачами.

Напомним, что ранее нападающий установил очередные рекорды благодаря дублю в ворота ПСЖ.