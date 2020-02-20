Италия

Туринцы намерены укрепить центр поля в межсезонье.

Как сообщает Tuttosport, полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба остается главной трансферной целью Ювентуса на летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство туринцев подготовило список игроков, которые могут стать альтернативой французского хавбека на случай, если не удастся договориться с англичанами.

Отмечается, что Ювентус может приобрести игрока Баварии Тьяго Алькантару, полузащитника Брешии Сандро Тонали или хавбека Лиона Хуссема Ауара.

Ранее сообщалось, что "бьянконери" намерены предложить Юнайтед Аарона Рэмси в качестве части сделки по Погба.