Италия

Завершился матч 25-го тура чемпионата Италии.

Подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде сумели справиться с Брешией, проигрывая по ходу поединка в один мяч.

Победа над хозяевами позволила неаполитанцам подняться на шестую строчку в чемпионате.

Брешия – Наполи 1:2

Голы: Чансельор, 26 – Инсинье, 50 (с пенальти), Руис, 54

Брешия: Йоронен – Сабелли, Чансельор, Матею, Мартелла – Дессена (Ндой, 85), Тонали, Бизоли – Бьярнасон (Скрабб, 66), Змргал – Балотелли

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руй – Руис, Демме (Алан, 86), Элмас (Зьелински, 76) – Политано, Мертенс (Милик, 67), Инсинье

Предупреждения: Матею, Мартелла, Дессена – Мертенс, Элмас, Милик.

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