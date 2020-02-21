Завершился матч 25-го тура чемпионата Италии.
Брешия - Наполи, Getty Images
21 февраля 2020, 23:45
Подопечные Дженнаро Гаттузо на выезде сумели справиться с Брешией, проигрывая по ходу поединка в один мяч.
Победа над хозяевами позволила неаполитанцам подняться на шестую строчку в чемпионате.
Брешия – Наполи 1:2
Голы: Чансельор, 26 – Инсинье, 50 (с пенальти), Руис, 54
Брешия: Йоронен – Сабелли, Чансельор, Матею, Мартелла – Дессена (Ндой, 85), Тонали, Бизоли – Бьярнасон (Скрабб, 66), Змргал – Балотелли
Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Руй – Руис, Демме (Алан, 86), Элмас (Зьелински, 76) – Политано, Мертенс (Милик, 67), Инсинье
Предупреждения: Матею, Мартелла, Дессена – Мертенс, Элмас, Милик.
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