Италия

Команда Синиши Михайловича сумела отыграться благодаря голу Родриго Паласио.

Удинезе в 25-м туре чемпионата Италии разошелся миром в гостях с Болоньей – 1:1. Гол за фриульцев на счету экс-форварда сборной Италии Стефано Окаки, а у Болоньи на 90+1 минуте отличился Родриго Паласио.

В следующем туре Удинезе сыграет с Фиорентиной 29 февраля, а Болонья в тот же день сразится с Лацио.

Болонья – Удинезе 1:1

Гол: Паласио, 90+1 — Окака, 33.

Болонья: Да Коста – Томиясу, Данило, Бани, Мбайе – Поли (Джувара, 82), Домингес – Орсолини, Ольсен (Бальдурссон, 59), Барроу – Паласио.

Удинезе: Муссо – Бекао, Труст-Эконг, Нюйтинк – Ларсен, Де Пауль, Мандрагора, Фофана (Уолес, 63), Сема (Зегелаар, 37) – Лазанья (Яяло, 81), Окака.

Предупреждения: Мбайе – Де Пауль, Окака.