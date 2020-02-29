Предлагаем вашему вниманию видео о том, как Неаполь готовился принять Барселону в Лиге чемпионов.
Наполи - Барселона, Getty Images
29 февраля 2020, 13:35
Наполи принимал на своем поле Барселону в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда проекта "Любители" решила посетить поединок и насладиться зрелищным футболом. Несмотря на разразившуюся в Италии эпидемию коронавируса, съемочная группа прибыла в Неаполь, но получить билеты на матч им не удалось из-за проблем с доставкой у популярного сайта по продаже билетов по всему миру Stubhub.
В этом эпизоде вы увидите, как местные жители готовились к поединку, а также узнаете о страсти болельщиков к легенде клуба Диего Марадоне, вокруг которого в городе существует настоящий культ.
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