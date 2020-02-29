Италия

Завершился поединок 26-го тура чемпионата Италии.

В матче 26-го тура Серии А Лацио в родных стенах добыл победу над Болоньей, забив два безответных гола. Три очка позволили римлянам выйти на первую строчку в таблице. Тем не менее, у Ювентуса, который идет следом, есть игра в запасе.

К слову, "россобру" вполне могли зацепиться за ничью, если бы арбитр не отметил два взятия ворот после просмотра видеоповторов.

Лацио - Болонья 2:0

Голы: Альберто, 18, Корреа, 21

Лацио: Стракоша — Габаррон, Луис Фелипе, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лукас Лейва, Альберто (Пароло, 61), Хони — Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84)

Болонья: Скорупски — Денсвил, Бани, Данило (Ольсен, 71), Томиясу — Барроу, Поли, Сориано, Шутен (Сантоне, 58), Орсолини (Сантандер, 59) — Паласио

Предупреждения: Раду — Бани, Шутен, Данило, Сантандер