Италия

Римляне испытывают финансовые трудности.

Рома завершила первую половину сезона с чистым отрицательным балансом в размере 86,96 миллионов евро, сообщает Calcio Finanza.

Для сравнения, по итогам аналогичного отрезка прошлого сезона была получена прибыль в размере 1,67 миллионов евро.

Ухудшение финансового состояния клуба по заявлению "джаллоросси" связано с участием в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов, которая приносит куда больше денег.

Рома находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, а также пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

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