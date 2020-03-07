Италия

Де Лаурентис доволен работой главного тренера.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис и главный тренер первой команды Дженнаро Иван Гаттузо провели рабочую встречу. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Стороны обсудили дальнейшие пути развития клуба и возможность продления контрактов с некоторыми игроками.

Помимо этого, стороны пообщались на тему продления контракта самого Гаттузо, чье нынешнее соглашение с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Гаттузо тренирует Наполи с 11 декабря 2019 года. За это время партенопейцы отыграли 15 матчей, в которых одержали 9 побед, а еще 1 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли.

После 26 туров Серии А Наполи располагается на шестой строчки таблицы, отставая от четвертого лигочемпионовского места на девять очков.

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