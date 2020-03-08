Италия

Подопечные Луиджи Ди Бьяджо прервали свою серию поражений.

Завершился поединок 26-го тура итальянской Серии А, в котором Парма принимала на своем поле СПАЛ.

Гости сенсационно добыли три очка благодаря реализованному пенальти в исполнении Петаньи, благодаря чему смогли прервать свою серию из пяти матчей.

Несмотря на важную победу, СПАЛ по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 19 строчку с 18 набранными очками. Парма в данный момент располагается на девятом месте с 35 пунктами.

Парма — СПАЛ 0:1

Гол: Петанья (пен.), 71

Парма: Коломби — Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Дармиан (Силигарди, 88) - Куртич, Бругман (Капрари, 73), Грасси - Кулусевски (Карамо, 82), Корнелиус, Жервиньо

СПАЛ: Бериша — Чонек, Бонифаци, Викари, Реца (Фелипе, 34) - Миссироли, Вальдифьори, Мурджа (Тунев, 90) - Валоти, Петанья, Фарес (Сала, 62)

Предупреждения: Бругман, Гальоло - Фелипе