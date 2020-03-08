Чилийский форвард, похоже, вернется в Манчестер Юнайтед.
Алексис Санчес, Getty Images
08 марта 2020, 17:22
Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, выступающий в нынешнем сезоне за Интер, с большой долей вероятности покинет Серию А и вернется в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает Daily Mail, руководство "нерадзурри" не намерено выкупать контракт футболиста за 20 миллионов евро.
Солидарен с мнением боссов клуба и главный тренер Интера Антонио Конте, который планирует сделать ставку на более молодых и менее высокооплачиваемых игроков.
Стоит отметить, что сам Алексис Санчес хотел бы продолжить карьеру в Интере, поэтому он намерен убедить руководство и Конте в необходимости выкупить его у МЮ.
В текущем сезоне 31-летний чилиец провел за "нерадзурри" 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.