Италия

Чилийский форвард, похоже, вернется в Манчестер Юнайтед.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, выступающий в нынешнем сезоне за Интер, с большой долей вероятности покинет Серию А и вернется в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Daily Mail, руководство "нерадзурри" не намерено выкупать контракт футболиста за 20 миллионов евро.

Солидарен с мнением боссов клуба и главный тренер Интера Антонио Конте, который планирует сделать ставку на более молодых и менее высокооплачиваемых игроков.

Стоит отметить, что сам Алексис Санчес хотел бы продолжить карьеру в Интере, поэтому он намерен убедить руководство и Конте в необходимости выкупить его у МЮ.

В текущем сезоне 31-летний чилиец провел за "нерадзурри" 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.