Италия

Чилиец не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед.

Нападающий Интера Алексис Санчес, контракт которого принадлежит Манчестер Юнайтед, хочет остатся в итальянской команде - Gazzetta dello Sport.

По данным источника, чилийский футболист намерен убедить в заключительную часть главного тренера Антонио Конте попросить руководство выкупить его контракт.

Тем не менее, ранее сообщалось, что "нерадзурри" не хотят оставлять Санчеса в команде, и готовы вернуть его "манкунианцам".

К слову, менеджер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер также подтвердил, что форвард вернется в клуб.