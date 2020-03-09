Италия

Дубль Капуто и гол Берарди принесли хозяевам три очка (3:0).

Единственный поединок понедельника в Серии А подарил противостояние Сассуоло и Брешии.

Хозяева владели территориальным преимуществом, но смогли конвертировать его в гол лишь в конце первого тайма усилиями Капуто.

Нападающий оформил дубль уже на исходе часа игры, а Бога поставил точку за пятнадцать минут до конца матча.

Сассуоло — Брешия 3:0

Голы: Капуто, 45, 61, Бога, 74

Сассуоло: Консильи — Толян (Мюлдур, 54), Романья (Марлон, 72), Феррари, Рожерио — Бурабиа, Локателли — Бога, Джуричич, Берарди (Дефрель, 31) — Капуто

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Чансельор, Мартелла — Бизоли (Скрабб, 66), Дессена, Бьярнасон, Айе (Торрегросса, 57) — Змргал, Балотелли (Донарумма, 76)

Предупреждения: Романья, Рожерио, Локателли — Бизоли, Балотелли, Сабелли