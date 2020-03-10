Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сассуоло в рамках перенесенного матча 26-го тура принимал на своем поле Брешию и не оставил шансов противнику.

Голы Капуто в конце первого тайма и на исходе часа игры принесли хозяева солидное преимущество, а гол Бога ближе к концу поединка снял все вопросы.

Обзор матча:

Сассуоло — Брешия 3:0

Голы: Капуто, 45, 61, Бога, 74

Сассуоло: Консильи — Толян (Мюлдур, 54), Романья (Марлон, 72), Феррари, Рожерио — Бурабиа, Локателли — Бога, Джуричич, Берарди (Дефрель, 31) — Капуто

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Чансельор, Мартелла — Бизоли (Скрабб, 66), Дессена, Бьярнасон, Айе (Торрегросса, 57) — Змргал, Балотелли (Донарумма, 76)

Предупреждения: Романья, Рожерио, Локателли — Бизоли, Балотелли, Сабелли

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