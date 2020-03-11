Италия

Летом Андреа Пирло получит тренерскую лицензию высшего уровня.

Андреа Пирло вернется в Ювентус и будет работать с командой U-23 – сообщает Football Italia.

Как предполагает La Stampa, официальное соглашение между Ювентусом и его бывшим игроком, проведшим в составе «старой синьоры» 4 сезона (164 матча, 19 голов) и выигравшим 4 «скудетто», Кубок и 2 Суперкубка Италии, еще не подписано, но устная договоренность уже есть.

Летом 40-летний Пирло закончит тренерские курсы в Коверчано и получит диплом высшей категории — UEFA Pro. Интересно, что на одном курсе с Андреа занимаются такие известные в прошлом футболисты, как Лука Тони, Паоло Монтеро, Тиаго Мотта и Вальтер Самуэль.

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