Хавбек рассказал о влиянии тренера на команду.
Мартен де Роон, getty images
15 марта 2020, 19:23
Полузащитник Аталанты Мартен де Роон высказал свое мнение о работе с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Гасперини заставляет игроков много и усердно работать. Ты всегда в форме благодаря ему. Он требует все больше и больше. Тренер говорит нам: "Мы можем совершенствоваться технически, тактически и физически". Он изменил менталитет в клубе".
"Я уверен, что я улучшился, и также все 30 игроков в команде улучшились. Он очень хорошо знает качества своих футболистов", — сказал де Роон Cronachedispogliatoio.
Ранее сообщалось, что Аталанта не намерена долго находится на карантине из-за коронавируса, а намерена приступить к тренировкам уже 16-го марта.