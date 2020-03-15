Италия

Хавбек рассказал о влиянии тренера на команду.

Полузащитник Аталанты Мартен де Роон высказал свое мнение о работе с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

Гасперини заставляет игроков много и усердно работать. Ты всегда в форме благодаря ему. Он требует все больше и больше. Тренер говорит нам: "Мы можем совершенствоваться технически, тактически и физически". Он изменил менталитет в клубе".

"Я уверен, что я улучшился, и также все 30 игроков в команде улучшились. Он очень хорошо знает качества своих футболистов", — сказал де Роон Cronachedispogliatoio.

Ранее сообщалось, что Аталанта не намерена долго находится на карантине из-за коронавируса, а намерена приступить к тренировкам уже 16-го марта.