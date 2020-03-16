Рома и Аталанта следят за Мудриком

Италия

Украинский футболист привлек внимание селекционеров из Серии А.

По информации Corriere dello Sport, полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик заинтересовал представителей Ромы и Аталанты.

19-летний украинец находится в поле зрения римлян благодаря Пауло Фонсеки, который работал с футболистом в стане "горняков". Сообщается, что спортивный директор "джаллоросси" Джанлука Петраччи внес футболиста в свой скаут-лист.

Другой представитель Серии А Аталанта обратила внимание на Мудрика во время очных поединков Шахтера и Аталанты в Юношеской лиге УЕФА. Украинец принимал участие в двух очных поединках этих команд, отметившись одним ассистом.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 тыс евро.