Италия

Бергамаски заплатят 15 млн евро лондонскому Челси.

Аталанта во всю работает над полноценным трансфером Марио Пашалича. Арендованный у Челси футболист в ближайшее трансферное окно подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Бергамаски довольны прогрессом 25-летнего хорвата в их команде и готовы активировать опцию выкупа за 15 млн евро.

По информации источника, будущий трансфер неизбежен, так как данное развитие ситуации полностью удовлетворяет все стороны.

Пашалич находится в аренде в Аталанте с лета 2018-го. За это время полузащитник провел 74 матча в составе "богинь", отметившись 15 голами и 13 ассистами.

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