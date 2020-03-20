Италия

Хавбек может сменить Германию на Италию.

Наполи намерен в летнее трансферное окно укрепить центр поля, подписав полузащитника Баварии Карентена Толиссо, сообщает le10sport.

По данным источника, на французского футболиста также активно претендует Ювентус. Отмечается, что оба клуба готовы предложить мюнхенцам 35 миллионов евро.

Известно, что Толиссо не имеет стабильного места в стартовом составе баварцев, и клуб намерен продать его вместе с рядом других игроков.

В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел на поле всего 13 поединков, забив один гол и отдав две результативные передачи.