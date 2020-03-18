"Красные" могут расстаться с Толиссо, Боатенгом и Мартинесом.
Жером Боатенг и Хави Мартинес в игре за Баварию, Getty Images
18 марта 2020, 10:57
Бавария намерена провести существенные изменения в составе по окончании этого сезона.
Как сообщает издание Sport Bild, руководство мюнхенского клуба планирует продать защитника Жерома Боатенга и полузащитников Хави Мартинеса и Корантена Толиссо. "Красные" не возлагают на этих футболистов серьезных надежд и готовы рассмотреть предложения по ним.
Кроме того, Бавария планирует продлить соглашения с голкипером Мануэлем Нойером и полузащитником Томасом Мюллером, а также выкупить вингера Ивана Перишича.
Ранее сообщалось, что защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Реала и Барселоны.
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