Германия

"Красные" могут расстаться с Толиссо, Боатенгом и Мартинесом.

Жером Боатенг и Хави Мартинес в игре за Баварию, Getty Images

Жером Боатенг и Хави Мартинес в игре за Баварию, Getty Images

Бавария намерена провести существенные изменения в составе по окончании этого сезона.

Как сообщает издание Sport Bild, руководство мюнхенского клуба планирует продать защитника Жерома Боатенга и полузащитников Хави Мартинеса и Корантена Толиссо. "Красные" не возлагают на этих футболистов серьезных надежд и готовы рассмотреть предложения по ним.

Кроме того, Бавария планирует продлить соглашения с голкипером Мануэлем Нойером и полузащитником Томасом Мюллером, а также выкупить вингера Ивана Перишича.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Реала и Барселоны.

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