Италия

Ветераны команды готовятся отыграть еще минимум один сезон за "бьянконери".

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджо Кьеллини близки к подписанию новых контрактов с клубом. Об этом сообщает Goal.com.

Действующие контракты футболистов истекают летом этого года. Источник сообщает, что в скором времени оба игрока подпишут со "старой синьорой" новые соглашения — до 2021 года.

35-летний капитан Ювентуса Кьеллини пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне защитник сыграл всего 3 матча (один в августе, два в феврале), отметившись одним голом.

42-летний Буффон довольствуется ролью сменщика Войцеха Щесны и в нынешней кампании провел 11 поединков, пропустив 9 голов и трижды отыграв "на ноль".

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