Италия

Форвард намерен завершить карьеру у себя на родине.

Нападающий аравийского Аль-Хиляль Себастьян Джовинко рассказал о своем желании вернуться в составе национальной сборной Италии. Футболист подчеркнул, что для этого ему следует вернуться в Серию А.

"У меня есть желание вернуться. Я хочу замкнуть круг в Италии, но сейчас я счастлив здесь. Я уже что-то выиграл в Саудовской Аравии, и я счастлив", — цитирует футболиста Football Italia.

"Единственный способ вернуться в национальную команду Италии — это вернуться в Серию А. И если я буду показывать там замечательный футбол, то смогу поучаствовать в борьбе за попадание в сборную. Сейчас "скуадра адзурра" нашла хорошую идентичность с Роберто Манчини, и за ними приятно наблюдать".

Последним европейским клубом Джовинко был Ювентус, с которого он ушел в 2015-м в Торонто. В январе 2019-го футболист подписал контракт с Аль-Хиляль. В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 25 матчей, отметившись 6 голами и 8 ассистами.

В составе сборной Италии на счету Джовинко 23 матча и 1 гол. В последний раз итальянец надевал футболку национальной сборной в октябре 2015-го. Тем не менее в октябре 2018-го Роберто Манчини вызвал Джовинко в сборную, однако в матчах против Украины (1:1) и Польши (1:0) футболист находился на скамейке запасных.

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