"Россонери" долгое время наблюдают за французом.
Микаэль Кюизанс, Getty Images
25 марта 2020, 19:35
По информации Football Italia, предстоящим летом Милан попытается договориться с мюнхенской Баварией о трансфере Микаэля Кюизанса.
Селекционная служба миланцев долгое время следит за карьерой центрального полузащитника и, по информации источника, игрок полностью удовлетворяет "вкусы" тренерского штаба.
Бавария готова будет отдать игрока в аренду с последующим обязательством выкупа всего за 10 млн евро.
В Баварию Кюизанс перебрался летом 2019-го из гладбахской Борусии за 12 млн евро. На данный момент рыночная стоимость 20-летнего француза достигает 9 млн евро, а его контракт с "красными" рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне игрок провел 9 матчей за первую команду мюнхенцев, отметившись 2 голами.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.