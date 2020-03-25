Италия

"Россонери" долгое время наблюдают за французом.

По информации Football Italia, предстоящим летом Милан попытается договориться с мюнхенской Баварией о трансфере Микаэля Кюизанса.

Селекционная служба миланцев долгое время следит за карьерой центрального полузащитника и, по информации источника, игрок полностью удовлетворяет "вкусы" тренерского штаба.

Бавария готова будет отдать игрока в аренду с последующим обязательством выкупа всего за 10 млн евро.

В Баварию Кюизанс перебрался летом 2019-го из гладбахской Борусии за 12 млн евро. На данный момент рыночная стоимость 20-летнего француза достигает 9 млн евро, а его контракт с "красными" рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне игрок провел 9 матчей за первую команду мюнхенцев, отметившись 2 голами.

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