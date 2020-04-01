Италия

Нападающий Брешии элегантно поразил ворота "старой синьоры" в матче чемпионата Италии.

В 2001 году в матче 24-го тура Серии А Ювентус принимал гостей из Брешии. 35 тысяч зрителей собрались на туринском Стадио Олимпико, чтобы посмотреть схватку второй и 16-й команды чемпионата.

В составе "старой синьоры" на матч вышли такие люди, как Эдвин ван дер Сар, Чиро Феррара, Антонио Конте, Алессио Такинарди, Джанлука Дзамбротта, Зинедин Зидан, Алессандро Дель Пьеро и Филиппо Индзаги.

В составе Брешии также были звезды – настоящие, как "Божественный хвостик" Роберто Баджо и бомбардир Дарио Хюбнер, так и те, кто станет ими в будущем – Андреа Пирло и Даниэле Бонера. На замену вышел ныне спортдир Лацио ИглиТаре.

Джанлука Дзамбротта забил на 30-й минуте, но на 86-й Андреа Пирло выдал свою гениальную передачу из центра поля, Баджо обыграл ван дер Сара и отправил мяч в ворота – 1:1.

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Эта ничья еще аукнется Ювентусу – по завершению чемпионата он отстанет от ставшей чемпионом Ромы как раз на два очка. Что касается Брешии, то команда набрала ход и комфортно финишировала на восьмом месте.