Италия

Португальский нападающий не пользуется особой популярностью на родине Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий Ювентуса Пауло Дибала признался Криштиану Роналду в том, что в его стране португальца не особо любят.

"Я сказал ему: "Криштиану, в Аргентине мы тебя недолюбливаем из-за твоей личности, походки, фигура. На самом деле, ты меня удивил, потому что я увидел другого человека", — цитирует Дибалу Marca.

"Криштиану же ответил: "Я знаю, я привык к такому отношению", — добавил Пауло.

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