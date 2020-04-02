Италия

Экс-форвард сборной Украины занял потенциальное место Криштиану Роналду.

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти составил свою команду мечты, складывающуюся с игроков, с которыми ему приходилось работать в тренерской карьере. Об этом сообщает Football Italia.

В символической команде нашлось место нынешнему наставнику сборной Украины Андрею Шевченко, с которым Анчелотти дважды работал в Милане (2001-2006, 2008-2009). Вместе они выиграли Лигу чемпионов (2003), Суперкубок УЕФА (2003), чемпионат Италии (2004), Кубок Италии (2003) и Суперкубок Италии (2004).

Символическая сборная Карло Анчелотти: Буффон — Кафу, Тьяго Силва, Терри, Мальдини — Зидан, Пирло, Лампард, Кака — Шевченко, Ибрагимович.

Примечательно, что Андрей Шевченко мог и не оказаться в числе лучших от Анчелотти, так как "Папе Карло" приходилось работать и с пятикратным обладателем Золотого мяча Криштиану Роналду в мадридском Реале. При заявленной схеме от Анчелотти 4-4-2, Роналду как раз таки смог бы "сыграть" правого нападающего, но это место итальянец отдал экс-игроку киевского Динамо и сборной Украины.

Также стоит отметить, среди одиннадцати лучших, только три игрока продолжают свою игровую карьеру (Буффон, Силва, Ибрагимович). Еще четверо из них уже занимаются тренерской деятельностью (Терри, Зидан, Лампард и Шевченко), а Паоло Мальдини административной работой в Милане.

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