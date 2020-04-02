Италия

Бразилец рассказал о своих самых ярких футбольных годах.

Бывший полузащитник Рикардо Кака заявил, что лучший и худший эпизод его карьеры был в Милане.

"Не стану выделять что-то одно, но большинство лучших моментов в моей карьере были в Милане: трофей Лиги чемпионов в 2007 году, клубный чемпионат мира, Золотой мяч и награда лучшего игрока по версии ФИФА".

"Худший? Стамбул в 2005 году. Больше тут ничего не скажешь".

"Я играл рядом с некоторыми феноменальными фигурами в моей карьере, но Роналду был лучшим. После него я бы назвал Роналдиньо", — цитирует Кака Football Italia.

Ранее бразилец поддержал Роналдиньо, который на сегодняшний день проводит время в парагвайской тюрьме.