Италия

Семья Сингеров решила помочь госпиталю Сан-Раффаэле.

Фонд Гордона и Дженни Сингер перечислил 100 тысяч евро больнице Сан-Раффаэле в Милане на покупку аппаратов искуственной вентиляции легких, сообщил официальный сайт "россонери".

Это пожертвование стало дополнением к кампании Милана по сбору средств на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Она собрала уже почти полмиллиона евро.

В Италии по состоянию на четвертое апреля почти 120 тысяч заражения коронавирусом, из которых 14 681 стали летальными.

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