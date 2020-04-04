Италия

Руководство "россонери" находится в поисках нового наставника для своей команды.

Лучано Спаллетти – кандидат на пост главного тренера Милана, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, клуб находится в поисках нового тренера на следующий сезон. После того, как сорвались переговоры с Ральфом Рангником, итальянский специалист стал фаворитом.

Отметим, что Спаллетти успел потренировать за свою карьеру Рому, Зенит, Интер и ряд других команд.

С 2017 по 2019 год Лучано тренировал миланский Интер.

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